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أردوغان: انتصار أذربيجان في "قره باغ" صفحة جديدة في تاريخ القوقاز

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.12.2020 13:03
آخر تحديث في 11.12.2020 13:35
أردوغان: انتصار أذربيجان في قره باغ صفحة جديدة في تاريخ القوقاز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النصر الذي حققته أذربيجان على أرمينيا في إقليم "قره باغ" يمثل صفحة جديدة في تاريخ منطقة القوقاز.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية الجمعة: "مع نصر "قره باغ" فُتحت صفحة جديدة في تاريخ القوقاز وسيتشكل تاريخ المنطقة في اتجاه جديد".

كما تطرق أردوغان إلى مبادرة المنصة السداسية للتعاون الاقليمي، بحيث تتكون من روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا إلى جانب أرمينيا.

وأوضح أنه "إذا انخرطت أرمينيا في هذا المسار وأقدمت على خطوات إيجابية فيمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأرمينية".

ولفت أردوغان إلى أن مواقف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أربكت حسابات الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون الذي ربما يتسبب بالقضاء على العلاقات الاذربيجانية الفرنسية "نتيجة قلة خبرته السياسية".

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