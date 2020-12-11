إيران تستدعي السفير التركي في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير التركي لدى طهران دريا أورس، على خلفية مقطوعة شعرية قرأها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الخميس، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الجمعة، أنه تم استدعاء السفير التركي إلى مقر الوزارة على خلفية أبيات الشعر التي قرأها الرئيس أردوغان.

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الإيراني استدعى السفير وقدم إليه استنكار الوزارة الشديد، مبيناً أن إيران تنتظر توضيحات حول الموضوع.

وكان الرئيس أردوغان تلا أمس باحتفالية النصر في باكو، مقطوعة شعرية ورد فيها اسم "نهر آراس" الذي ينبع من تركيا ويمر عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، ما أثار حفيظة الجانب الإيراني مستندا إلى مزاعم معينة من منظوره.