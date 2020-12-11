الاتحاد الأوروبي يناقش اقتراح تركيا لعقد مؤتمر حول شرق المتوسط

ناقش الاتحاد الأوروبي، في قمته الجمعة، مقترحا تقدمت به تركيا مؤخرا، حول الدعوة لعقد مؤتمر بخصوص أزمة شرق المتوسط.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن الأخير يسعى لتشكيل منتدى حول شرق المتوسط، بهدف جمع الأطراف المعنية على طاولة الحوار، من أجل خلق أجواء اللقاء والتفاوض.

وأكدت المصادر أهمية الاستمرار في عملية التفاوض مع الأطراف المعنية بشرق المتوسط في آن واحد، في سبيل تخفيض حدة التوتر.

وبهذا السياق، أوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعات مع مؤسساته والدول الأخرى والسلطات التركية، بشأن مقترح عقد مؤتمر متعدد الأطراف.

وأشارت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد الاثنين الماضي، اقتراح بلاده لعقد مؤتمر حول شرق المتوسط، موضحة أن تركيا والاتحاد الأوروبي يمضيان نحو الهدف ذاته.

وأضافت أن بعض دول الاتحاد أعربت عن تطلعها قبيل عقد قمة زعماء الاتحاد (جرت أمس الخميس واليوم الجمعة)، لفرض عقوبات شاملة على تركيا، إلا أن آمالها خابت في ختام القمة.

وقرر قادة دول الاتحاد في قمة العاصمة البلجيكية بروكسل، توسيع قائمة العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية في شرق المتوسط، ولكن لم يتقرر تنفيذها فورا بل دراستها في جدول أعمال القمة المقبلة في مارس/ آذار 2021.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.