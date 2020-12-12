أردوغان: سنسير نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل السير نحو أهدافها دون اكتراث للقرارات المنحازة المتخذة ضدها.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في افتتاح الطريق الواصل بين ولاية مانيسا، ومدينة أق حصار، غربي تركيا.

وأشار الرئيس التركي إلى ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت "من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

وشدد على أنه "خطأ كبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة مخططات دولة أو اثنتين".

وأضاف :"سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا"، في إشارة إلى موقف القمة الأوروبية الأخيرة من تركيا.