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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.12.2020 18:45
آخر تحديث في 12.12.2020 23:10
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من بي كا كا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" الانفصالي في غارة جوية على معاقلهم شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان السبت، أنه تم رصد 5 إرهابيين من التنظيم في منطقة غارا شمالي العراق.

وأضافت أنه تم تحييد الإرهابيين الخمسة في غارة جوية بالتنسيق بين القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات التركي.

وشددت على أن "حربنا ضد الإرهاب ستستمر بشكل فعال وحاسم".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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