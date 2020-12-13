سفير العراق بأنقرة يكشف عن الملفات التي سيبحثها الكاظمي في تركيا

قال السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، الأحد، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا، ملفات الأمن والاقتصاد.

وأضاف الجنابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" أن رئيس الوزراء سيزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في الـ17 من الشهر الجاري، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن زيارة الكاظمي، تسبقها زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين، للاتفاق على أبرز الملفات التي ستُناقش في الزيارة.

وذكر أن من أبرز الملفات التي ستبحث خلال الزيارة "منع تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار" إضافةً إلى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد".

وأفاد بأنه سيتم خلال الزيارة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، واللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين.

وأعرب عن أمله بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن ألغيت من قبل الجانب التركي في عام 2016.

ولم يتطرق الجنابي، إلى مدة الزيارة.

وزيارة الكاظمي لتركيا ستكون الأولى له منذ تولي مهام منصبه كرئيس وزراء للعراق في مايو/أيار الماضي.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، تلقي الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس أردوغان لزيارة أنقرة.

ويرتبط الجاران تركيا والعراق بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية واسعة.

وفي فبراير/شباط الماضي، صرح السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019.