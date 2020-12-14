أردوغان: على العالم التركيز على أوضاع اللاجئين والمشردين

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ضرورة منح الأولوية للاجئين والمشردين في التعاون الدولي مع البلدان النامية.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس التركي، الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأعرب أردوغان في رسالته المصورة عن اعتقاده بوجوب لعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورا قياديا في مسألة اللاجئين والمشردين.

وأكد استمرار بلاده في التعاون والتضامن مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع قائلا: "على مدار 60 عامًا، أثبتت المنظمة أنها عنصر مهم في الاقتصاد العالمي من خلال الاتفاقيات والعقود التي أعدتها، والتوصيات والتحليلات الإحصائية الذي تنشرها".

ولفت إلى أن تفشي فيروس كورونا أظهر مرة أخرى مدى هشاشة العالم، مبينا أن الحكومة التركية اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأردف: "في الوقت الذي اتخذنا فيه التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، بذلنا جهودا مضاعفة لمواصلة الفعاليات الاقتصادية، وعبر حزمة الدرع الاقتصادي وقفنا إلى جانب المستثمرين وصغار الكسبة".

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة ازدادت في تركيا خلال فترة تفشي الوباء.

واستطرد قائلا: "انطلاقا من وعينا بالمسؤولية الدولية، لم نتجاهل التعاون والتضامن الدوليين، لقد قدمنا خلال فترة الوباء مساعدات إلى 156 دولة و 9 منظمات دولية".