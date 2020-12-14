الأمن التركي يلقي القبض على إرهابي فرنسي مطلوب بالنشرة الحمراء

أعلنت وزارة الدفاع التركية إلقاء القبض على إرهابي يحمل الجنسية الفرنسية وهو مطلوب بالنشرة الحمراء لدى السلطات في أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين، أن إلقاء القبض على الإرهابي الفرنسي، تم أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية من الجانب السوري.

وأضاف البيان أن قوات أمن الحدود التركية ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي في قضاء ريحانلي التابعة لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المذكور، حاول التعريف عن نفسه باسم آخر لدى التحقيقات الأولية معه.

فيما أفاد مصدر أمني فرنسي فرانس برس أن اسم الإرهابي كليمان جيليه.

وتم اقتياد الإرهابي الفرنسي إلى مديرية أمن قضاء ريحانلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

بدوره، أشار مركز التحليلات المرتبطة بالإرهاب "كات" ومقره باريس إلى أن الموقوف الذي اعتنق الإسلام أصله من مدينة بار لو دوك في شرق فرنسا ويبلغ من العمر 28 عاما. كما ذكر المركز أنه يعيش في الشرق الأوسط منذ العام 2017 وأنه تعرّض لجروح بالغة. وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) أصدرت نشرة حمراء بحقه.

وبحسب السلطات التركية فإنه ينتمي الى "فرقة الغرباء" المجموعة التي يترأسها الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين الذي يشتبه بانه أقنع العديد من الفرنسيين بالتوجه الى سوريا في الفترة ما بين 2014 و2019.