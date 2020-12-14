الإنتاج الصناعي التركي يسجل قفزة كبيرة في شهر أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، مواصلا الصعود للشهر الخامس على التوالي في تعاف من تباطؤ نجم عن إغلاقات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى يونيو/حزيران.

ومقارنة مع الشهر السابق، زاد الإنتاج الصناعي 1.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين.

سجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في مارس/آذار وتلا ذلك وقف العمليات بمصانع عديدة، ليتراجع الإنتاج 31.4 بالمئة في أبريل/نيسان و19.9 بالمئة في مايو/أيار، ثم يبدأ التعافي في يونيو/حزيران.