تشاوش أوغلو: لا يمكن لأحد لي ذراع تركيا ولن نتخلى عن حقوقنا

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، إنه لا يمكن لأحد لي ذراع تركيا، بل على العكس هي من تلوي الأذرع التي تواجهها شرقي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان، الاثنين، خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية.

وأضاف تشاوش أوغلو: "لا يمكن أن نتخلى عن حقوقنا ومصالحنا شرق المتوسط خشية عقوبات أو انتقادات من الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سياستنا الخارجية الفاعلة جعلت من غير الممكن اتخاذ خطوات في ملفات مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط والقوقاز وأفغانستان والعراق بدون تركيا أو رغما عنها".

وبين أن تركيا كانت مع الحوار وستواصل ذلك، وسعت لحماية مصالحها وحققت أيضا السلام والعدل في الميدان.

وأضاف: "لا نتوقع أن يكن الجميع المحبة لنا، لكننا ننتظر أن يحترم الجميع حقوق تركيا".

وتابع: "تركيا باتت لاعبا عالميا والجميع سيتعلم احترام ذلك".

ولفت إلى أن تركيا لا تبرز قوتها على الأرض من أجل البقاء على طاولة المفاوضات، بل تفعل ذلك عند انسداد طريق الدبلوماسية من أجل إعادة مختلف الأطراف إلى الطاولة.