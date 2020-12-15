وزير الدفاع التركي: العقوبات الأمريكية ضد أنقرة هزّت قيم التحالف بين البلدين

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن قرار العقوبات الأمريكية ضد أنقرة هزّ كافة قيم التحالف بين البلدين، مؤكدا على "مواصلة جهود ضمان أمن بلدنا وشعبنا الأصيل بحزم وتصميم".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير التركي للأناضول، الثلاثاء، غداة إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية تزودها بمنظومات "إس-400" للدفاع الجوي.

وأضاف أقار "ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية".

وأردف "نتخذ كل التدابير الضرورية من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير".

وتابع "قرار العقوبات الأمريكية هزّ كافة قيم التحالف بين بلدينا، سنواصل بحزم وتصميم جهود ضمان أمن وحماية بلدنا وشعبنا الأصيل".

وزاد "من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في "الناتو" (حلف شمال الأطلسي) لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء".

ولفت أن العودة إلى التعاون والتضامن العسكري والسياسي، في قضايا الدفاع والأمن الإقليمية والعالمية مع الولايات المتحدة، التي كانت حليفتنا منذ الحرب الكورية (1950 - 1953)، ستسهم في السلام والأمن الإقليميين والعالميين.

والاثنين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلا من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية، معتبرة الخطوة "خطأ جسيم".