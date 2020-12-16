أردوغان: العقوبات الأمريكية هدفها عرقلة خطواتنا لتطوير الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف الأساسي من العقوبات الأمريكية المفروضة على رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في إطار قانون "كاتسا" هو قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية وجعلها معتمدة على الخارج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان غبر الفيديو كونفرانس في افتتاح المرحلة الثانية من طريق نيغدة-أنقرة.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستضاعف جهودها من أجلال استقلال الصناعات الدفاعية وستسرع من خطواتها في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية.

وأشار أردوغان إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة هجوم صارخ على الحقوق السيادية التركية، وأن واشنطن لم تلب شروط تركيا من أجل شراء منظومات دفاعية ومع ذلك أشهرت سلاح العقوبات في وجه أنقرة لأنها لبت احتياجاتها من مكان آخر.

ولفت أردوغان إلى أنه لأول مرة يتم فرض عقوبات وفق قانون "كاتسا" الأمريكي على دولة عضو في الناتو كتركيا.

وتابع "نقف بشكل أقوى إلى جانب من استهدفتهم العقوبات الأمريكية".

واستطرد: "نتابع عن كثب كيف تقوم الأطراف التي فشلت في تطويع تركيا، بالسعي لاستخدام المعارضة الداخلية وبعض المؤسسات كالدمية في يديها. وسنحبط هجمات الطابور الخامس مثلما أحبطنا كافة الهجمات التي تعرضنا لها في الأعوام الـ7 الأخيرة."