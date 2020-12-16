أردوغان وميشيل يبحثان هاتفياً القمة الأوروبية الأخيرة

أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وهاتف ميشيل الرئيس أردوغان، لإطلاعه على معلومات بشأن القمة الأخيرة لزعماء الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان لميشيل أن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لافتا أن كل خطوة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية هي فرصة جديدة لكلا الجانبين.

وأشار إلى سعي بعض الأطراف في الاتحاد لخلق مشاكل مع تركيا بشكل متعمد، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد.

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه الحلقة المفرغة في أسرع وقت.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان (بشأن الحقوق البحرية شرق المتوسط).

وأردف: "إلا أن الجانب اليوناني يتهرب منها على الدوام من خلال ادعاءات وحجج لا أساس لها من الصحة، كما أنه اتخذ خطوات استفزازية في الأسابيع الأخيرة".