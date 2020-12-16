اعتقلت الشرطة التركية 18مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر الأربعاء، بمدينة إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي المذكور.

ولفت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عدة مناطق بعموم مدينة إسطنبول.

وأشار إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 18 شخصًا من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمية ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.