البنك المركزي التركي: ملتزمون بهدف التضخم 5 بالمئة

شدد رئيس البنك المركزي التركي على تصميم البنك على خفض التضخم، وعلى ضرورة أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفًا مشتركًا للجميع.

وأشار ناجي أغبال، في كلمة خلال اجتماع بمدينة إسطنبول، الأربعاء، إلى أن هدف التضخم البالغ 9.4 بالمئة لنهاية عام 2021 يعتبر وسيط ينبغي الوصول إليه.

ولفت إلى أن البنك المركزي قرر وقف بيع أو شراء العملات الأجنبية بهدف تحديد مستوى الأسعار أو اتجاهها.

وقال: "يجب أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفا مشتركا لنا جميعا، نؤمن بهذا الهدف ومصممون على خفض التضخم".

وشدد أغبال على أن البنك ملتزم بهدف التضخم البالغ 5 بالمئة، مبينًا أنهم يسعون لبلوغه عبر استخدام حازم لكافة أدوات البنك المركزي.

وأوضح أن تشكيل السياسة النقدية وتنفيذها خلال العالم 2021 سيتم ضمن إطار بسيط ومفهوم.