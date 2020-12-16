الرئاسة التركية تطلب من البرلمان تمديد مهمة القوات العاملة في أفغانستان

قدمت الرئاسة التركية للبرلمان مذكرة تفويض، الأربعاء، لتمديد مهمة القوات التركية العاملة في أفغانستان 18 شهرا اعتبارًا من 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وتطرقت المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تشكيل قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن (إيساف) في أفغانستان عام 2001، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، وبموجب نتائج مؤتمر بون في 5 ديسمبر/ كانون الأول عام 2001، من أجل المساعدة في تحسين الوضع الأمني بأفغانستان والمساعدة في بناء قدراتها الأمنية الخاصة.

ولفتت إلى أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" تسلم قيادة وتنسيق قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن "إيساف" في أفغانستان عام 2003، مؤكدًا أن القوات المسلحة التركية تولت مهام ضمن إيساف في أفغانستان منذ انطلاقها وذلك، بموجب تفويض من البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001.

وأشارت إلى إقرار رؤساء دول وحكومات الناتو إطلاق عملية الدعم الحازم غير القتالية في أفغانستان عقب انتهاء إيساف وذلك في قمة ويلز عام 2014، مبينة أن هذه العملية وفرت الدعم التدريبي والاستشاري لقوات الدفاع والأمن الأفغانية التي تولت مهمة ضمان الأمن في عموم البلاد.

وشددت أن تركيا التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متجذرة مع أفغانستان، تدعم دائمًا وحدة واستقلال أفغانستان، وتتضامن معها في كافة المجالات لضمان غير الشعب الأفغاني في سلام واستقرار وازدهار بعيدًا عن الإرهاب.

وأضافت: "إن تركيا التي تنفذ في أفغانستان أحد أكبر برامج الدعم الخارجي في تاريخها، تساهم في العملية المذكورة بموجب قرار البرلمان 1206، الصادر في 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018".

وأوضحت المذكرة أن زعماء دول وحكومات الناتو جددوا التزامهم بضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى الطويل، خلال قمة بروكسل في يوليو/ تموز عام 2018، وعادوا وجددوا موقفهم هذا خلال قمة زعماء الناتو في لندن في 2019.

وطلبت المذكرة من البرلمان تمديد مهمة القوات التركية في أفغانستان 18 شهرا بموجب القرار 1079 الصادر عن البرلمان في 6 يناير/ كانون الثاني عام 2015، والممددة فترته بموجب القرار رقم 1206 في 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.