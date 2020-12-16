"انتظرتك كثيرا".. مسلسل تركي جديد تبدأ قصته في قطر

"انتظرتك كثيرا" مسلسل تركي يجري حاليا تصوير عدد من مشاهده في قطر، بمشاركة أبطال أتراك معروفين، في تجربة هي الأولى من نوعها.

يجمع المسلسل بطولة الممثل التركي المعروف أوزجان دينيز، وكذلك الممثلة الشهيرة إيرم حلوجي أوغلو.

والمسلسل مأخوذ من قصة حب حقيقية تدور أحداثها بين تركيا وقطر حيث تبدأ قصة المسلسل وتنتهي أيضا.

وتجمع القصة رجل الأعمال قادير إيرين (دينيز) الذي أسس حياته وحيدا بعيدا عن عائلته، والمصورة "آيليز" (حلوجي أوغلو)، التي كبرت من دون أب وعلاقتها بوالدتها شائكة.

جزء من أحداث المسلسل تدور في قطر، ولأجل ذلك يتواجد فريق العمل بالعاصمة الدوحة، لتصوير المشاهد في ظل الالتزام بقواعد السلامة المتبعة في البلاد للحد من انتشار وباء كورونا.

الأناضول التقت مديرة إنتاج المسلسل ومخرجه وأبطاله في موقع التصوير الذي صادف أن كان حينها المتحف الوطني القطري.

** مشاهد للمسلسل في قطر

المنتجة التنفيذية للمسلسل، نورسال شيماء أوزتورك، تحدثت للأناضول حول اختيار قطر لتصوير عدد من المشاهد.

وقالت: "عندما انتهينا من العمل على سيناريو المسلسل، قال بطله أوزجان دنيز، يجب أن تبدأ هذه القصة في قطر، فالقصة تستحق الدوحة بسحرها وعمقها".

وأردفت: "الصداقة التركية القطرية شجعت وعززت من فكرتنا تجاه الدوحة فهي من أهم العواصم لفتاً للأنظار في العالم".

وتابعت: "لحسن الحظ اخترنا الدوحة (..) لأننا رأينا بعد أن بدأنا التصوير أن روعة وثقافة المدينة تعكس إعادة تجسيد روح السيناريو بطريقة رائعة".

وذكرت أن التصوير في الدوحة سيستمر مدة 10 أيام وينتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى وجود ممثلين من جنسيات مختلفة على رأسهم قطريين وعرب وآسيويين.

** معالم وأماكن

وقالت المنتجة أوزتورك، إنه تم تصوير مشاهد في معظم الأماكن المعروفة في قطر تعكس الحياة الحديثة والقديمة للمجتمع القطري.

وذكرت أن من هذه الأماكن "سوق واقف" و"حديقة الشيراتون" و"مرسي كتارا" و"المتحف الوطني" و"متحف الفن الإسلامي"، و"مشيرب" و"زكريت" و"فندق كيمبينسكي".

وأشارت أن الأحداث تتنوع بين المواقع التي تعبر عن التراث القطري، والحياة الحديثة بما تحمله من معاني.

وقالت موضحةً: "قمنا بتصوير أحد المشاهد الهامة في شاذلي أبرز المطاعم التركية المعروفة في قطر، الذي يتوافد عليه القطريون بسبب زيارة أمير قطر والرئيس اردوغان له قبل ذلك؛ فهو معلم مهم".

** "حكمة القدر".. قصة يعيشها أبطال المسلسل

بدوره، أفاد مخرج المسلسل شاهين ألتوغ، قائلا: "قصتنا تدور في تدفق مختلف حول مفهوم حكمة القدر".

واستطرد: "توضح قصة المسلسل كيف أن الناس متواصلون حسب القدر في نقاط مختلفة من الحياة".

واستدرك: "حياة قادر (أوزكان دنيز) وإرم (حلوجي أوغلو)، كانت متداخلة مع بعضها البعض لفترة طويلة، تتقاطع يوما ما مع مصادفات ممتعة".

وتابع: "سنشاهد أن الشخصيات قد أسست ترتيبًا يحمل الأحداث بأيديهم على مر السنين من أجل حماية أسرهم والحفاظ عليهم معا".

وأفاد بأنه "في الواقع، عندما يحين الوقت، يتم حل الأحداث، مما يدل على أن السيطرة في أيدي القدر (..) تتكون كل شخصية من أشخاص يتوافقون في الحياة".

وأوضح أن "قادر رجل أعمال يعيش في الدوحة منذ سنوات لأنه لم يتفق مع الرجل الذي تزوجته والدته فيما بعد. إنه قوي جدًا، ومدمن عمل، ولا يؤمن بالصدفة".

وأردف: "يتقاطع طريقه بشكل غير متوقع مع أليز التي جاءت إلى الدوحة في رحلة عمل".

** التعاون في الدراما تجسيد لمستوى العلاقات بين قطر وتركيا

وقال السفير التركي لدى الدوحة مصطفي كوكصو؛ الذي زار موقع التصوير مع وفد السفارة التركية، إن "بداية التعاون في مجال الدراما بين تركيا وقطر يعد تجسيداً لمستوي العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "السلطات القطرية قدمت كل التسهيلات لفريق المسلسل التركي؛ ونحن عملنا كسفارة على تذليل كافة العقبات التي واجهها الفريق قبل قدومه إلى قطر".

** قطر من أفضل أماكن صنع الدراما

من جهته، قال الممثل دينيز: "قطر بالنسبة لي هي مكان مناسب للتصوير السينمائي بتصميم مدينتها الرائعة (الدوحة)، وعدد من المواقع التي تعكس التراث".

وأضاف: "تستطيع أن تجد أشياء لا يمكنك إيجادها في مكان واحد لصنع الدراما (..) فريقنا متحمس للعمل في قطر".

وذكر أنه "بحكم العلاقات القطرية التركية فالدوحة هي مكان مناسب جدا من حيث توفير كافة الإمكانات، فنحن سعداء هنا".

** مناخ قطر الرائع والطعام العربي

من جانبها، أفادت الفنانة حلوجي أوغلو، بأن "الجو هنا رائع جدا، فنحن في فترة رائعة من المناخ في قطر، نحن محظوظون".

وأضافت أن "القطريين يساعدوننا بكل ما يملكون ويريدون دعمنا بكل شيء (..) أنا سعيدة بالطعام العربي".

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على قناة "ستار تي في" في تركيا، بعد الانتهاء من تصوير كافة مشاهده، خلال الفترة المقبلة.