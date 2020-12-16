تركيا تخطط لتحصين 1.5 مليون شخص يوميا ضد كوفيد-19

أعلن البروفيسور "مصطفى نجمي إلهان" عضو المجلس العلمي الخاص بوباء كوفيد-19، أنه من المقرر تلقيح حوالي 1.5 مليون شخص يومياً بجرعات اللقاح الجديد المنتظرة.

وقال "إلهان" الثلاثاء إن خطط التطعيم الجماعي جاهزة وأن أطقم العاملين ستكون في مواقعها قريباً بهدف تسريع العملية.

وكانت الحكومة التركية أعلنت أن الشحنة الأولى من لقاح "كورونا فاك" الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية، ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر. وفور وصولها ستخضع حوالي 50 مليون جرعة من اللقاح، الذي دخل مرحلة التجارب البشرية في البلاد منذ سبتمبر، للفحص والموافقة عليها أو رفضها لاحقاً من قبل السلطات الصحية. وستقوم وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية التي تديرها الدولة، بتقييم فعالية ونتائج تجارب المرحلة 3 قبل إعطاء الموافقة النهائية لإطلاق عمليات التطعيم.

وقال "إلهان" إنهم يخططون لتوزيع فرق من ثلاثة أشخاص لإجراء عمليات التحصين، وسيكون هدف كل فريق تلقيح 200 شخص على الأقل يومياً. وبالرغم من أن التطعيم ليس إلزاميا، لكن الأولوية فيه ستكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق.

وأوضح "إلهان" أن العديد من الفئات سيتم إعفاؤها من التطعيم، بما في ذلك فئة الأطفال والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، مضيفاً أن أولئك الذين تعافوا من كوفيد-19 خلال الأشهر 4-6 الماضية سيكونون في مرتبة متدنية على قائمة الأولويات.

وأعلن أن عمليات التلقيح ستطلق على الصعيد الوطني في الوقت ذاته، وأضاف: "يبلغ عدد سكان تركيا حوالي 83 مليون شخص، ونخطط لتقديم اللقاح لحوالي 65 مليون شخص بحلول نهاية شهر يونيو".

ولن تقتصر حملة التطعيم على المستشفيات أو عيادات الأحياء الصغيرة فحسب بل سيسمح لأطباء أماكن العمل في الشركات والمصانع الكبرى بإجراء التطعيمات في تلك الموقع. كما سيكون بإمكان المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة تلقي اللقاح في المنازل. أما المقيمين في دور رعاية المسنين فسيتم تطعيمهم داخل المنشأة. وكذلك ستقوم السجون بإجراء التطعيمات في المواقع.

يذكر أن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا تجاوز الـ1.8 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 16.646 وفاة، وعدد حالات الشفاء حوالي 1.6 مليون حالة.

هذا وقد غمرت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء متضاربة حول اللقاح، تلتها أخبار مزيفة ونظريات مؤامرة من المشككين الذين تداولوا ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول ماهية اللقاحات.

ويعمل الأطباء والعلماء الأتراك على طمأنة الجمهور بأن اللقاحات آمنة ولم تسبب أية آثار جانبية خطيرة حتى الآن. ووصف "إلهان" الجمهور التركي بأنه في مرحلة "مترددة" قائلاً: "إنهم يزِنون الخيارات، بين أن يكون اللقاح صيني أم أمريكي"، في إشارة إلى اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر-بيونتيك"، وكانت تركيا قد فكرت في الحصول عليه.

لقاح محلي في المرحلة التالية:

في غضون ذلك تعمل تركيا أيضاً على تطوير لقاح محلي تركي ضد كوفيد-19، إذ اختتمت جامعة "إرغييس" في ولاية قيصري وسط البلاد يوم الاثنين، تجارب المرحلة الأولى منه. وتطوع أكثر من 200 شخص للمشاركة في المرحلة الثانية بعد أعلن المسؤولون فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل. ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أية آثار جانبية خطيرة في التجارب التي بدأت في 5 نوفمبر.