تشاوش أوغلو: مستعدون لتقديم الدعم لاجتثاث "بي كا كا" من العراق

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو استعداد بلاده لتقديم شتى أنواع الدعم لاجتثاث منظمة "بي كا كا" الإرهابية من الأراضي العراقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة أنقرة.

وأفاد تشاوش أوغلو بأن تركيا ستواصل دعم العراق في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى وجود اتفاق لتطهير سنجار من المنظمة الإرهابية، مؤكدا على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق من أجل مستقبل العراق.

وفي إشارة إلى اعتداءات "بي كا كا" الإرهابية على الأكراد شمالي العراق، قال تشاوش أوغلو: "إن بي كا كا لا تمثل الأكراد، وهي عدو للأكراد قبل أي أحد".

وتابع: "هي تعتدي على جميع من لم يبايعها من الأكراد في تركيا والعراق وسوريا، واعتداءاتها مؤخرا على الأكراد في شمال العراق سببها ذلك".

وأوضح تشاوش أوغلو أن المنظمة الإرهابية تواصل اعتداءاتها في مدينة السليمانية (شمال شرقي العراق).

ونوّه إلى أن "ي ب ك " في سوريا و"بي كا كا" هما نفس المنظمة وإن اختلفت المسميات.

وذكر أنهم يمارسون الظلم ضد الجميع دون تمييز بين الإثنيات العرقية أو الطوائف الدينية.

وأفاد تشاوش أوغلو أنه بحث مع نظيره العراقي الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية وقضايا الأمن وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، إلى جانب الخطوات التي سيتخذونها في قضايا مثل الاستثمار والتجارة والطاقة.

وأشار إلى أنهم سيتخذون خطوات مهمة لإزالة العوائق أمام المستثمرين، وسيوقعون غدا اتفاقا لتجنب الازدواج الضريبي.

وأكد أن تركيا والعراق متوافقتان في القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن كلا البلدين يريدان استقرار الوضع في إيران وسوريا، وسيعملان معا لتحقيق ذلك.

وأوضح بأن بلاده دعمت العراق في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا: "تركيا قامت بتحييد 800 إرهابي على الأقل في العراق، وسنواصل دعمنا لها في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش".

على صعيد آخر، شدد تشاوش أوغلو على أهمية فتح معبر "فيشخابور–أوفاكوي" من أجل جعل العراق مركزا إقليميا، ولتعزيز التجارة بين أربيل وبغداد وتركيا.

وأضاف: "هدفنا أن نصل في حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، حتى الآن وصلنا إلى 17 مليار دولار".