تشاوش أوغلو يشارك في مراسم تنصيب رئيس غينيا

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مراسم تنصيب رئيس غينيا ألفا كوندي، الفائز بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومثّل تشاوش أوغلو تركيا في المراسم التي أقيمت بالعاصمة كوناكري.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال تشاوش أوغلو إنه نقل التهاني والأمنيات الطيبة من الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نظيره الغيني.

وأكد أن تركيا ستعزز علاقاتها مع غينيا، متمنياً الخير والرخاء لشعبها الذي وصفه بالشقيق.

وعلى هامش مراسم التنصيب، أجرى تشاوش أوغلو لقاءات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى لدى تشاد، وجمهورية الكونغو، وبوركينا فاسو، ومالي والاتحاد الإفريقي.

كما التقى تشاوش أوغلو زعماء ووزراء خارجية دول عدة، أبرزها إثيوبيا وليبيريا والسنغال.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في غينيا فوز كوندي رسمياً برئاسة البلاد، عبر حصوله على 59.50 بالمئة من أصوات الناخبين.