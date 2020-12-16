تمهيداً لزيارة الكاظمي.. وزير الخارجية العراقي في أنقرة

يجري وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة إلى أنقرة تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى تركيا.

وقال السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، عبر حسابه على "فيسبوك": "استقبلت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له".

وتأتي زيارة الوزير العراقي تحضيرا لزيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تركيا، وفقا للجنابي.

وكان الجنابي قال لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، الأحد، إن الكاظمي سيزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بناءً على دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن زيارة الكاظمي تسبقها زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين للاتفاق على أبرز الملفات التي ستُناقش في الزيارة.

وذكر أن من أبرز الملفات التي ستبحث خلال الزيارة، "منع تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين البالغ حاليا 15 مليار دولار".

واستدرك: "إضافةً إلى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد".

وأفاد بأنه سيتم خلال الزيارة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لا سيما المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، واللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين.

وزيارة الكاظمي لتركيا ستكون الأولى له منذ تولي مهام منصبه كرئيس وزراء العراق في مايو/أيار الماضي.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، تلقي الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس أردوغان لزيارة أنقرة.

وأنقرة وبغداد جارتان ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية واسعة ودافئة.

وفي فبراير/شباط الماضي، صرح السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019.