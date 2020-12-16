تيكا تهدي بوليفيا طائرة مسيرة للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" طائرة من دون طيار للمزارعين في بوليفيا، للاستخدام في رش الأسمدة والمبيدات الزراعية، لتعزيز قدراتهم التقنية.

وأفادت الوكالة في بيان، الأربعاء، أنها قامت مع وزارة التنمية البوليفية، وبالتعاون مع وزارة التنمية الريفية والأراضي، بتسليم "المركز الدولي للكينوا"، طائرة من دون طيار، لتعزيز إنتاج "الكينوا (نوع من الحبوب) العضوية في المناطق الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية من البلاد.

واكتُشفت "الكينوا" في جبال الأنديز منذ حوالي 7000 عام، وهو طعام مقدس عند السكان الأصليين في المرتفعات، وتُعد بوليفيا ثاني أكبر منتج ومصدر له في العالم.

ويعاني العديد من المزارعين الذين ينتجون "الكينوا" بالطرق التقليدية من انخفاض المحصول بسبب مشاكل المناخ مثل الأمطار الشديدة والصقيع.

ومن المخطط زيادة الإنتاجية ورفع الدخل من خلال المنتجات ذات الجودة، بفضل الدعم الذي سيتم تقديمه لـ 300 أسرة كمرحلة أولى، ولأكثر من 35 ألف أسرة تنتج "الكينوا" في بوليفيا في المستقبل القريب، مع استخدام الطائرة من دون طيار الزراعية.

سنواصل التعاون مع بوليفيا:

وقالت السفيرة التركية لدى لاباز، سراب أوز جوشقون، في كلمة ألقتها خلال مراسم تسليم الطائرة، "سعيدون جدا لإسهامنا في إنتاج الكينوا في بوليفيا، وسنواصل تعاوننا معها".

من جانبه، أعرب نائب وزير التنمية الريفية والأراضي البوليفي، ألفارو ولينيدو، عن شكره لتركيا على الدعم الذي قدمته، مبديا رغبته في مواصلة التعاون المشترك.

بدوره، أفاد رئيس المركز الدولي للكينوا، إيرينيو لوبيز، أن الدعم المقدم يعد بداية لتعزيز روابط التعاون التقني بين "تيكا" والمركز.