شنطوب: التوتر القائم شرقي المتوسط سببه اليونان وقبرص الرومية

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن التوتر القائم في شرقي البحر المتوسط، سببه الخطوات أحادية الجانب من قبل اليونان وقبرص الرومية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شنطوب، خلال استقباله السفير الألماني الجديد لدى أنقرة، يورغين شولز، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وهنأ شنطوب السفير الألماني بمنصبه الجديد، لافتاً إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين أنقرة وبرلين.

وأضاف أن ألمانيا، من أكبر شركاء تركيا على الصعيد التجاري.

وفي سياق آخر، قال رئيس البرلمان التركي، إن التوتر القائم في شرقي المتوسط، ظهر بسبب الخطوات أحادية الجانب من قبل اليونان وقبرص الرومية.

وأرجع شنطوب عدم التوصل إلى حلّ شرقي المتوسط، إلى مواقف اليونان وقبرص البعيدة عن المصالحة، على حد تعبيره.

وانتقد ممارسات اليونان "غير القانونية" في المنطقة.

ولفت إلى أن دعوات تركيا لحل عادل، وحوار غير مشروط وخطواتها في إطار إظهار حسن النية، بقيت دون ردّ طوال سنوات عدة.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.