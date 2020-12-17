أردوغان: ندعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أنقرة.

وأوضح أردوغان أن "تركيا تولي أهمية لحماية وحدة أراضي العراق وكيانه السياسي، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار".

وأعرب عن تقديره للعمليات العراقية ضد إرهابيي بي كا كا، قائلاً :" نحن في تركيا ندعم الإخوة العراقيين في إطار حق الدفاع عن النفس".

وأضاف: "نضالنا مستمر حتى استئصال جذور هذه القطعان المجرمة التي لم تجلب سوى الآلام والأحزان إلى منطقتنا".

وتقف تركيا بحسب رئيسها، على مسافة واحدة من كافة أطياف الشعب العراقي من عرب وتركمان وأكراد، وسنة وشيعة.

وقال أردوغان:"كافة الشعب العراقي أخوة لنا، ونثق بأن سياسات الحكومة العراقية التي تحتضن الجميع ستجلب الاستقرار للعراق".

ولفت إلى إمكانية تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين تركيا والعراق إلى 20 مليار دولار سنويا.

وسلط الرئيس التركي الضوء على فرص التعاون الكبير بين البلدين، ولا سيما إصلاح خط أنبوب كركوك-جيهون للنفط، وزيادة كمية صادرات كركوك من النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال في هذا الخصوص: "مع إصلاح خط أنابيب (بين تركيا والعراق) الذي دمره داعش، نرغب في ضخ نفط كركوك إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر".

وأكد على التفاهم مع الكاظمي، من أجل تقوية أرضية تعاقدية لإزالة كافة العقبات التي تقف أمام تعاون البلدين، وأن "اتفاقية منع الازدواج الضريبي" التي تم توقيعها اليوم "تعد مثالا يعكس هذه الحقيقة".

وأعرب أردوغان عن رغبته بمشاركة بلاده العراق تجربتها المتميزة في إدارة المياه وإعادة تدويرها وتكنولوجيا الري من أجل تذليل المصاعب من أمام العراق، بعد تقديم خطة عمل بهذا الخصوص للجانب العراقي.

وبيّن أردوغان أن تركيا تؤكد ضرورة اعتبار قضية المياه مجالا للتعاون وليس النزاع بين البلدين.

وشدد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام قبل أن يتم سحق رأس الإرهاب بالكامل.

وأوضح أنه لا مكان أبدا لمنظمة "بي كا كا" الانفصالية في مستقبل تركيا والعراق وسوريا.

وتابع: "قررنا مع السيد الكاظمي مواصلة مكافحة الأعداء المشتركين المتمثلين بتنظيمات داعش وبي كا كا وغولن الإرهابية".

وزاد: "سنجري زيارة إلى العراق بمشيئة الله لعقد اجتماع المجلس الاستراتيجي التركي ـ العراقي رفيع المستوى في أقرب وقت".

وأعرب أردوغان عن سعادته بلقاء الكاظمي وتمنى له التوفيق في مهامه، مشددا على استعداد تركيا الدائم للوقوف إلى جانب العراق والمساهمة في إعادة إعماره.

وأشار إلى أن الجانبين تناولا العلاقات بين البلدين من كافة النواحي، وأكدا عزمهما على تطوير العلاقات في كافة المجالات.

كما اعتبر أردوغان أن وجود شخصية تركمانية في طاقم الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، له معانٍ كبيرة في نفوس الشعب التركي وتركمان العراق.

** توقيع اتفاقيتن بين البلدين

وقبيل المؤتمر الصحفي وقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان ووزير التخطيط العراقي خالد بتّال النجم اتفاقية منع الازدواج الضريبي وفق ضريبة الدخل والحد من التهرب الضريبي.

كما وقعت وزارة السياحة والثقافة التركية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية مذكرة تفاهم، للتعاون الثقافي.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره العراقي فؤاد حسين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.