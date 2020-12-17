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أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي بالعاصمة أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 17.12.2020 15:29
آخر تحديث في 17.12.2020 21:52
أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي بالعاصمة أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة رئيس الوزراء العراقي الضيف حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان عند مدخل المجمع.

وبعد وصول الزعيمين إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والعراقي، بالترافق مع إطلاق المدفعية 21 طلقة.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان والكاظمي في مراسم توقيع بعض الاتفاقيات ويعقدا مؤتمرا صحفيا، عقب اجتماع ثنائي بينهما يعقبه لقاء على مستوى الوفود المرافقة.

كما سيقيم الرئيس التركي عشاء رسميا في المجمع الرئاسي على شرف رئيس الوزراء العراقي.

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