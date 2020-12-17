رئيس الصناعات الدفاعية التركية: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على قواتنا المسلحة

قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية.

جاء ذلك خلال استضافته في وكالة الأناضول، الخميس.

وأضاف قائلا: "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أيا منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات".

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان أثبت بصموده أن تركيا ليست دولة تخضع للإملاءات.

وأوضح أن منظومة "إس-400" الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية التي طالت شخصيات في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين وفي إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)

وتابع قائلا: "مسألة العقوبات ليست جديدة، واشنطن كانت تعتزم فرض هذه العقوبات منذ عام 2017، والمسؤولين الأمريكيين كانوا يصرحون في محافل عدية بأن العقوبات لا مفر منها في حال لم تتخل تركيا عن المنظومة الروسية".

واستطرد قائلا: "هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات، فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضا لا نطلق رسائل سلبية".

وذكر بأن نص العقوبات الأمريكية يوضح بأن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية.