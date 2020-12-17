رئيس الوزراء العراقي يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى أنقرة في إطار زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان مقتضب، إن "الكاظمي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي في بيان منفصل، أن الكاظمي سيلتقي، خلال زيارته، غير معلنة المدة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأوضح أنه سيتم خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، إضافة إلى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر زيارة الكاظمي لتركيا الأولى له منذ تولي مهام منصبه في مايو/أيار الماضي.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، تلقي الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس أردوغان لزيارة أنقرة.

وأنقرة وبغداد جارتان ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية واسعة ودافئة.