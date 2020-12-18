أقار: نعمل ما بوسعنا لمنع وقوع تصعيد بالبحر الاسود

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي توتر أو تصعيد في "البحر الأسود"، مؤكدا أهمية الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي رباعي برفقة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريهما الأوكرانيين أندري تاران، ودميترو كوليبا، في العاصمة كييف.

ووصف وزير الدفاع التركي أوكرانيا بالشريك الاستراتيجي، والصديق، معربا عن امتنانه جراء منحها صفة شريك الناتو في الإمكانات الموسعة، من قبل حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن "الاستقرار في منطقة البحر الأسود مهم جدا، ونتخذ كافة التدابير للحيلولة دون وقوع أي توتر أو تصعيد".

وأردف قائلا "إننا نجري فعالياتنا في البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو، ونعتقد أن هذا الأمر ضروري جدا لكلا البلدين ولكافة الدول المطلة على البحر الأسود".

وأشار إلى أهمية التعاون بين بلاده وأوكرانيا في مجال الأمن والدفاع، فضلا عن التجارة، والاستثمار، والسياحة، لافتا إلى إمكانية تطويرها بشكل أكبر، لدى توقيع البلدين على اتفاقية للتجارة الحرة.