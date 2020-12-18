أنقرة ترحب بقرار واشنطن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أثنت وزارة الخارجية التركية على قرار الولايات المتحدة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ووصفته أنه "خطوة إيجابية".

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، الخميس، ردًا على سؤال حول القرار المذكور.

وأشار أقصوي إلى أن "القرار الأمريكي خطوة إيجابية متخذة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف المتحدث أن "تركيا في الأساس تؤكد منذ البداية معارضتها للعقوبات أحادية الجانب".

وقال إن تركيا ستواصل دعم العملية الانتقالية في السودان وجهود الإصلاح المبذولة في هذا الصدد.

وأكّد متحدث الخارجية التركية أن بلاده ستواصل أيضًا الوقوف بجانب الشعب السوداني.

والاإثنين، أعلنت الولايات المتحدة دخول قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم نفسه.