تركيا.. أسرة جديدة تنضم إلى اعتصام "أمهات دياربكر"

انضمت أسرة جديدة إلى اعتصام الأمهات أمام مبنى حزب "الشعوب الديمقراطي" في ولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا، للمطالبة باستعادة أبنائهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وتستمر أمهات ديار بكر في الاعتصام منذ 473 يوما، وتحديدا من 3 سبتمبر/ أيلول 2019، حيث يتهمن "الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في اختطاف أبنائهن وزجهم ضمن صفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

والجمعة انضمت الأم "باجي غوزا" إلى الاعتصام للمطالبة باستعادة ابنتها ياسمين التي تم التغرير بها قبل 5 أعوام عندما كان في عمر الـ 16، وتجنيدها في صفوف المنظمة الإرهابية.

وفي تصريح صحفي، قالت الأم القادمة من ولاية بينغول (شرق)، إنها تتوق كثيرا لرؤية ابنتها، وشاركت في الاعتصام أملا باستعادتها.

وأوضحت أن ابنتها تم خطفها بينما كانت ترعى الأغنام، وانقطعت أخبارها إثر ذلك.

وأضافت الأم: "أريد ابنتي من حزب الشعوب الديمقراطي"، داعية ابنتها لتسليم نفسها إلى قوات الأمن.