تشاوش أوغلو: نريد حل أزمة دونباس في إطار وحدة أراضي أوكرانيا

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن بلاده تريد حل الأزمة بمنطقة دونباس، في إطار وحدة الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في اجتماع لوزيري الخارجية مولود تشاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار التركيين، ونظيريهما الأوكرانيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الجمعة.

وجدد تشاوش أوغلو في كلمته تأكيد مسألة دعم منبر القرم الخاص بتتار القرم، وعدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقال: "ندعم وحدة الأراضي الأوكرانية، نصرح بذلك بشكل واضح في منبر الأمم المتحدة وعلى كافة المنابر".

وأضاف: "نريد أيضا حل الأزمة في دونباس (شرقي أوكرانيا) في إطار وحدة الأراضي الأوكرانية".

ورحّب بوقف إطلاق النار في دونباس، رغم الخروقات المحدودة التي تقع فيها.