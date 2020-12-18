تشاوش أوغلو يدعو العالم لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، المجتمع الدولي لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها تشاوش أوغلو عبر تويتر، الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن ملايين المهاجرين يعيشون في سلام وانسجام داخل تركيا.

وأرفق المنشور بمقطع مصور يتضمن جزءا من خطاب سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول المهاجرين ألقاه أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب صور لمهاجرين.

ويوافق 18 ديسمبر / كانون الأول من كل عام، اليوم الدولي للمهاجرين الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2000، على خلفية الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين حول العالم.