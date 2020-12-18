وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يلتقيان ممثلي تتار القرم بأوكرانيا

التقى وزيرا الدفاع والخارجية التركيان، خلوصي آقار ومولود تشاوش أوغلو، الخميس، عددًا من ممثلي تتار القرم بأوكرانيا على هامش زيارة حالية لهما للبلاد.

ويجري الوزيران حاليًا زيارة لأوكرانيا للمشاركة في اجتماع بصيغة "2+2" وهو الأول من نوعه ويجمع بين وزيري الخارجية والدفاع من البلدين، كان قد تم الاتفاق على عقده خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتركيا.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الوزيرين التركيين التقيا في العاصمة كييف، زعيم تتار القرم، مصطفى جميل قرم أوغلو، والنائب بالبرلمان الأوكراني رستم أوميروف، رئيس جمعية الصداقة التركية، وكذلك النائب الآخر بالبرلمان الأوكراني أحتم سيغوز.

وبحسب المصدر حضر اللقاء أمينة جباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، ومحسن دره، نائب وزير الدفاع التركي، والسفير التركي لدى كييف، يغمور أحمد غولدره.

وكان وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، قد أعلن عن هذه اللقاءات، في وقت سابق الخميس، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الوزير في تغريدته "لن نعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم. نحن دائما مع أشقائنا الأتراك في القرم."

وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية، وموطنهم الأصلي في شبه الجزيرة، وقد تعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا (1919-1991).

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.