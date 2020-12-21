الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، إنها لم تسمح للتنظيم الإرهابي بزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية "نبع السلام".

وأوضحت أن قوات الكوماندوس التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من "ي ب ك / بي كا كا" أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.