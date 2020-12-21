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تشاوش أوغلو يهاتف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.12.2020 22:48
آخر تحديث في 21.12.2020 23:11
تشاوش أوغلو يهاتف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مكالمة هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

جاء ذلك بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال تناول مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والجمعة تناول أردوغان وميركل، عبر اتصال مرئي، القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.

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