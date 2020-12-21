رئيس البرلمان التركي يصل شمال مقدونيا

وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب والوفد المرافق له، الاثنين، إلى سكوبية، عاصمة شمال مقدونيا، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال شنطوب والوفد المرافق له، بمطار سكوبيه الدولي، نائب رئيس برلمان شمال مقدونيا جوران ميسكوف، ورئيس المحكمة الدستورية صالح مراد، والسفير التركي حسن محمد سكيزكوك.

ومن المقرر أن يعقد شنطوب عدداً من اللقاءات مع الجانب المقدوني، تشمل: نظيره طلعت جعفري، ورئيس الوزراء زوران زائيفن، والرئيس ستيفو بنداروفسكي.

كما سيشارك شنطوب، في الاحتفالات بيوم تعليم اللغة التركية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

تجدر الإشارة أن أتراك شمال مقدونيا حصلوا في 21 ديسمبر عام 1944 على حق التعلم بلغتهم الأم في عهد يوغسلافيا السابقة، وبعد استقلالها، أعلنت شمال مقدونيا 21 ديسمبر من كل عام يوما لتعليم التركية بموجب تعديل قانوني في 15 فبراير/ شباط 2007.