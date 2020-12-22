تركيا: اليونان تماطل في بدء محادثات جادة لحل الخلافات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، إن اليونان تواصل تحريف الحقائق، وتماطل في بدء محادثات جادة لحل الخلافات القائمة بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار خلال حضوره مناورات "المخلب النمر ـ 2020"، التي تقوم بها القوات التركية في ولاية موغلا (جنوب غرب).

وأوضح أقار أن اليونان أعلنت خلال آخر 3 أشهر في بحري إيجه والمتوسط، 46 إخطار نافتيكس و22 ساحة تدريب بحرية، لكنها لم تستخدم سوى إعلانين على أرض الواقع، مبينا أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.

ولفت إلى أن تركيا ترغب في حل جميع الخلافات القائمة في جزيرة قبرص وشرق المتوسط وبحر إيجه بالحوار والسبل السياسية وفي إطار مبدأ حسن الجوار.

وأكد أن تركيا قامت وتواصل القيام بما يقع على عاتقها من أجل حل الخلافات القائمة مع اليونان.

وجدد الوزير التركي تأكيده استحالة نجاح أي مبادرة بخصوص شرق المتوسط، تقوم على تهميش تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأردف قائلا: "اليونان تسعى لإظهار خلافاتها مع تركيا على أنها خلافات بين أنقرة وعموم الاتحاد الأوروبي، وهذا نوع من أنواع تحريف الحقائق الذي تقوم به أثينا وخاصة عبر وسائل الإعلام".

وشدد على أن بلاده لن ترضخ للأمر الواقع حيال تسليح الجزر الموجودة في بحر إيجه، والمتفق على عدم تسليحها بموجب اتفاقيات دولية.

واعتبر أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات بمؤسسة الصناعات الدفاعية، لا تلحق الضرر بتركيا فقط، بل تؤثر سلبا على حلف الناتو وبعض مصالح واشنطن في المنطقة.

وأوضح أقار أن قرار العقوبات الأمريكية "خاطئ، وعلى واشنطن العدول عنه بأسرع وقت ممكن".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أوضح أقار أن قوات بلاده المسلحة تقوم بما يلزم لصون سيادة واستقلالية البلاد وأمن المواطنين.

وتابع قائلا: "واصلنا نضالنا ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لأمننا واستقرارنا، وسنتابع السير في هذا المنحى".