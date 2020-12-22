تشاوش أوغلو: نقف مع إندونيسيا في وجه من يلحقون الضرر بالقيم الإسلامية

شدّد وزير الخارجية التركي على أهمية التعاون والتنسيق بين إندونيسيا وتركيا والعمل على مجابهة التحديات التي يواجهها المسلمون في العالم وعلى رأسها الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مولود تشاوش أوغلو في المؤتمر الصحفي مع نظيره الإندونيسي ريتنو مرصودي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة وقوف الدولتين المسلمتين تركيا وإندونيسيا في وجه من يلحقون الضرر بالقيم الإسلامية.

وأشار إلى أن عام 2020 يشهد الذكرى الـ 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإندونيسيا.

وقال إنه تم بحث عقد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى العام القادم في الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والصناعات الدفاعية والتجارة يزداد زخما يوما بعد يوم.

وقال تشاوش أوغلو: "مجموع سكان البلدين نحو 350 مليون نسمة، وحجم التجارة دون مستوى قدرات البلدين، فهي مليار ونصف المليار دولار فقط، لذلك اتفقنا على رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار".

وأكد تشاوش أوغلو على رغبة المستثمرين الأتراك في تنفيذ استثماراتهم في إندونيسيا، ورغبة تركيا في مشاركة إندونيسيا بتجربتها الرائدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأخيراً أعرب عن شكره لنظيره الإندونيسي لدعم بلاده تعزيز تركيا علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".