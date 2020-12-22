نائب الرئيس التركي يحيي الذكرى الـ 106 لمعركة صاري قامش

أحيا نائب الرئيس التركي ذكرى مأساة "صاري قامش" التي استشهد فيها عشرات الآلاف من جنود الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى على الجبهة الروسية.

وقال فؤاد أوقطاي في فيديو نشره على حسابه في تويتر، الثلاثاء: "في الذكرى الـ 106 لمعركة صاري قامش، أحيي برحمة وامتنان ذكرى جنودنا الأبطال الذين استشهدوا من أجل وطنهم".

ومعركة "صاري قامش"، نشبت بين الجيشين العثماني والروسي شرقي الأناضول إبان الحرب العالمية الأولى عام 1915.

وبلغ عدد الشهداء من الجيش العثماني في تلك المعركة أكثر من 40 ألف جندي، أغلبهم ارتقت أرواحهم من شدة البرد.

وتولى "أنور باشا" قيادة الجيش العثماني في منطقة "صاري قامش"، التابعة حاليًا لولاية قارص، حيث قرر شنَّ هجوم من ثلاثة محاور على الجيش الروسي، الذي احتل أراض عثمانية منذ "حرب 93" التي جرت بين عامي 1877-1878، مثل "باتومي" و"قارص" و"صاري قامش" و"أردهان" بهدف تحريرها.

لكن الحملة العسكرية انتهت نهاية تراجيدية، توفي فيها عشرات آلاف الجنود من شدة البرد، كما أسر آلاف آخرون لقيوا حتفهم فيما بعد في منافيهم بسيبيريا وأوكرانيا.