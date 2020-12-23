أردوغان: نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع بنغلاديش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبنى الإداري الجديد للسفارة التركية في العاصمة دكا، مؤشر على الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع بنغلاديش، معربا عن شكره للحكومة البنغالية على دعمها لإتمام أعمال البناء بسرعة.

جاء ذلك في رسالة فيديو بعثها أردوغان، الأربعاء، للمراسم التي نُظمت بمناسبة افتتاح المبنى الإداري الجديد للسفارة التركية في العاصمة دكا.

وأضاف: "هذه التحفة الجميلة مؤشر على الأهمية التي نوليها للعلاقات مع بنغلاديش، وأردنا أن يكون المبنى لائقا ليس ببلدنا فقط وإنما لبنغلاديش أيضا".

وذكر أردوغان أن "هذا العام يوافق الذكرى المئوية لميلاد "شيخ مجيب الرحمن" مؤسس بنغلاديش، كما أننا سندرك الذكرى الخمسين لاستقلال الشقيقة بنغلاديش في غضون بضعة أشهر"، مشيرا إلى أن افتتاح المبنى في هذا العام يحمل مفهوما خاصا.

وتابع: "لا يمكننا أن ننسى مساهمة البنغال المسلمين في حرب الاستقلال، كما نعرب عن امتناننا للمساعدة الكريمة التي قدمتها بنغلاديش بعد زلزال إزمير".

ولفت إلى أن تركيا وقفت بجانب بنغلاديش في مكافحة وباء كورونا، وأرسلت مستلزمات طبية، خففت إلى حد ما من أعباء الشعب البنغالي.

وأضاف: "وبهذه المناسبة أتمنى الرحمة من الله لأشقائنا البنغال الذين فقدوا حياتهم في الوباء، والصبر لأسرهم والشفاء العاجل للمصابين".

وأشار أردوغان إلى أن وضع مسلمي الروهنغيا يشكل بعدا مهما آخر للعلاقات مع بنغلاديش.

وأردف: "نحن نقدر الموقف الإنساني والوجداني لبنغلاديش في حماية مسلمي الروهنغيا الفارين من المجازر، ونواصل أنشطة المساعدات الإنسانية التي نقدمها للتخفيف من معاناة الروهنغيا المقيمين في مخيمات بنغلاديش وميانمار".

وأكد أن تركيا ستواصل دعم بنغلاديش وبذل الجهود في كافة المنصات لإيجاد حل عادل لقضية الروهنغيا.