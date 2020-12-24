تشاووش أوغلو يؤكد إمكانية إقامة تركيا علاقات مع أرمينيا

أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى إمكانية تأسيس علاقات مع أرمينيا في حال التزمت الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار وامتنعت عن الاعتداء على الأراضي الأذربيجانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لندوة الأكاديمية الأمنية التي عقدها مجلس العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركية

وقال تشاووش أوغلو، إن تركيا واصلت نشاطها وحضورها العالمي خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن الدبلوماسية التركية كانت ولا زالت حاضرة بقوة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأشاد وزير الخارجية بإمكانات بلاده وبنيتها التحتية قائلا: "رأينا في بداية تفشي الوباء كيف أن عددا من الدول المتقدمة ظلت عاجزة عن مواجهة الفيروس، أما تركيا فقد لبت الطلب الداخلي وساعدت العديد من الدول والمنظمات".

وأكد أن تركيا تعتبر خامس دولة في العالم تمتلك شبكة دبلوماسية واسعة.

وتابع: "عندما نُقدم على أي خطوة ميدانية، فإننا نولي أهمية للشرعية الدولية، ونتحرك وفق مصالحنا القومية، ونستطيع أن نتحاور مع من لا نتفق معهم في عدد من القضايا، ومثال ذلك علاقاتنا مع روسيا فإنها تتواصل بشكل جيد رغم اختلاف وجهات النظر حول الأوضاع في سوريا وليبيا".

وأكد أيضا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يشيد في كل مناسبة بدور تركيا داخل الناتو.