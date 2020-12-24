نائب الرئيس التركي يؤكد استمرار دعم بلاده لقبرص التركية

شدد نائب الرئيس التركي على أن بلاده ستقف دائما إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فؤاد أوقطاي مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسان سانر، في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وقال أوقطاي: "في فترة تفشي كورونا قلنا إننا لن نترك القبارصة الأتراك لوحدهم إطلاقا".

وأشار إلى أن حكومة بلاده تنظر بمزيد من التفاؤل إلى عام 2021، مضيفا: "سنقوم بتحويل 800 مليون ليرة لقبرص التركية (حوالي 105 ملايين دولار)".

وأضاف: "نظرا لأن المساعدات التي نقدمها تركز بشكل مباشر على حياة إخواننا القبارصة الأتراك، فإننا نريد أن تنعكس على تحسين مستويات المعيشة والإنتاج الصناعي والكهرباء ومياه الشرب والري (..). هذه هي رغبتنا الأساسية".

من جانبه، أشاد سانر بالدعم الذي تقدمه تركيا لبلاده.

وقال: "نعلم جيدا أنه بدون دعم تركيا لا يمكننا إحراز تقدم جاد في المحافل الدولية، أو في البنية التحتية والأعمال المماثلة التي سنقوم بتنفيذها في جمهورية شمال قبرص التركية".