أردوغان: خلافنا مع إسرائيل يحول دون تحسن العلاقات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين مشيرا أن هذا الخلاف يمنع انتقال العلاقات للأفضل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وأضاف أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم"، وذلك ردا على سؤال حول تقييمه "عما يتردد من أنباء عن بدء اسرائيل وتركيا إعادة العلاقات بينهما مجددا في الآونة الأخيرة".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه لو لم تكن هناك خلافات مع أعلى الهرم في إسرائيل، لكان من الممكن أن تكون العلاقات معها مختلفة عما عليه الآن.

وأكد الرئيس أردوغان أن سياسة إسرائيل تجاه فلسطين على وجه الخصوص هي الحاكمة في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

و شدد على أنه لا يمكن لتركيا القبول بسياسات إسرائيل تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وممارساتها الغاشمة بحقهم.

وتابع قائلا: "لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل".