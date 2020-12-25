الخارجية التركية: تجميد تويتر الحساب الرسمي لـ "تاسك" غير مقبول

أعرب نائب وزير الخارجية التركي ياووز قران، عن رفضه تجميد تويتر الحساب الرسمي للجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية (تاسك) ووصفه بـ "الأمر غير المقبول".

واعتبر قران تجميد حساب اللجنة، بأنه إساءة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في عصر التواصل، و"انتهاك صارخ لحرية التعبير".

تجدر الإشارة إلى أنّ تويتر أغلقت حساب تاسك في وقت سابق، إثر انتقادات وجهها للمطلوب للعدالة التركية عضو منظمة غولن الإرهابية لاعب السلة أنس كانتير.

وعلى الرغم من عدم توجيه أي إساءات شخصية وعدم انتهاك قوانين تويتر، إلا أنّ أتباع المنظمة شنو حملة تبليغات جماعية على حساب تاسك.

ومن الجدير بالذكر، أنّ اللجنة تقوم بإظهار الوجه الحقيقي لمنظمة غولن الإرهابية في الولايات المتحدة، وتوضح الصورة للرأي العام الأمريكي في وقوفها وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.