الرئيس أردوغان: نتطلع لاستمرار علاقتنا القوية بروسيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلع بلاده لاستمرار العلاقات القوية مع روسيا خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "نسير نحو أهدافنا المنشودة باصرار (مع روسيا) نظرا لحجم التجارة بيننا".

وأعرب أردوغان عن أمله أن تستمر العلاقات التركية - الروسية على نفس الشاكلة خلال الفترة المقبلة في المجالات السياسية، والعسكرية، والدبلوماسية، والثقافية، والاقتصادية.

وأردف : "آمل أن تستمر علاقاتنا مع روسيا على نفس المنوال خلال الفترة القادمة".

ورداً على سؤال صحفي حول وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بإنه "زعيم يلتزم بتعهداته، وكلامه وجوهره واحد"، أجاب أردوغان :" لقد لمست أنا أيضا في السيد بوتين نفس الشيء، يلتزم بتعهداته، كلامه وجوهره واحد، منذ أن تعرفت عليه".

وأشار إلى أن روسيا من الدول النادرة التي لها علاقات ثنائية قوية بتركيا مقارنة بالعلاقات مع الدول الأخرى.

وحول مكافحة فيروس كورونا أشار الرئيس التركي إلى أن لقاح الفيروس سيصل إلى تركيا اعتباراً من الاثنين المقبل.

وبيّن أن بلاده ستشتري لقاحات كورونا من الصين وألمانيا في المرحلة الأولى، مبيناً أنهم اتفقوا مع بكين لشراء 50 مليون جرعة لقاح ، حيث سيصل منها 4.5 ملايين كمرحلة أولى.