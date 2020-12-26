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أردوغان: مستعدون للحوار مع الجميع بشرط احترام سيادة بلادنا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 26.12.2020 15:08
آخر تحديث في 26.12.2020 15:19
أردوغان: مستعدون للحوار مع الجميع بشرط احترام سيادة بلادنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على استعداد بلاده للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتها وحقوقها.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان السبت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، من إسطنبول، في تدشين نفق "غولباشي" على الطريق الواصل بين ولايتي أنقرة وقونية (وسط).

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا واقتصاديا في النظام العالمي الجديد.

وأضاف أن كل تطور تشهده منطقتنا والعالم يؤكد ويعزز قوة وأهمية تركيا.

وأوضح أنه "ليست لدينا أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دول في المنطقة".

وأردف قائلا: "مستعدون للتحاور والاتفاق والتعاون مع الجميع شرط احترام سيادتنا وحقوقنا وإمكانياتنا".

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