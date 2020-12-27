الكرملين: تركيا وروسيا قوتان جيوسياسيتان في المنطقة

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن المواقف البناءة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ساهمت في إيجاد حلول متوافقة للقضايا المثيرة للجدل.

جاء ذلك في مقابلة، الأحد، مع قناة "Rossiya 1" الرسمية في روسيا، قيّم فيها العلاقات القائمة بين أنقرة وموسكو.

وأوضح بيسكوف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت في العديد من المجالات، مشيرا إلى الاحترام المتبادل بين زعيمي البلدين.

وتابع قائلا: "رغم وجود خلافات في وجهات النظر حول بعض المواضيع، وتضارب مصالح البلدين في بعض المسائل، إلا أن زعيمي البلدين يستطيعان إيجاد حلول توافقية".

وأكد بيسكوف أن تركيا وروسيا تعتبران قوتين جيوسياسيتين في المنطقة.

وأضاف أن تركيا وروسيا تساهمان في إحلال الاستقرار بالمنطقة على اعتبار أنهما دولتان كبيرتان.