أردوغان: استعدنا 4 آلاف و440 قطعة أثرية خلال 18 عاما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تمكنت من استعادة 4 آلاف و440 قطعة أثرية في الـ18 عاما الأخيرة.

جاء ذلك الاثنين في كلمة خلال مشاركته في افتتاح المتحف الوطني للرسم والنحت بأنقرة، عقب ترميمه.

وأكد الرئيس أردوغان حرص الحكومة على استعادة الآثار التي تخص تركيا من الخارج.

وقال: "لقد تمكنا من إعادة 4 آلاف و440 قطعة أثرية إلى موطنها الأصلي في 18 عاما الأخيرة".

ولفت إلى أن حكومات "العدالة والتنمية" المتوالية قامت بتجديد 156 متحفا في عموم البلاد وتشييد 52 متحفا جديدا منذ توليها السلطة عام 2002.

ونوه أنه بفضل الدعم والتشجيع من الحكومة، ارتفع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من نحو 7.5 ملايين زائر في 2002 إلى أكثر من 42 مليون زائر في يومنا.

من جهته قال وزير السياحة والثقافة محمد نوري أرصوي، إن المتحف يتمتع بماض عريق، حيث فتح أبوابه لأول مرة قبل 90 عاما.

وأوضح أن المتحف يضم ألفين و780 لوحة رسم و226 تمثالا.

ولفت إلى أن اجمالي مقتنيات المتحف يصل إلى 3 آلاف و629 عملا فنيا، مع احتساب الأعمال في مجالات فنون التزيين التركية والسيراميك والطباعة والكاريكاتور والصور الفوتوغرافية والاثنوغرافيا.