أردوغان: صادراتنا تجاوزت أهداف 2020 محققة 166 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن صادرات بلاده بلغت 166 مليار دولار متجاوزة أهداف الحكومة لعام 2020.

وفي مؤتمر صحفي بعد ترؤسه لاجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن "طلبات الاستثمار زادت بنسبة 30 % في غضون 11 شهرا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وأوضح أردوغان أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا سيتم توقيعها الثلاثاء

ولفت إلى أنه اعتبارا من 2021 ستبدأ حقبة جديدة بالنسبة إلى تركيا وبريطانيا يربح فيها البلدان

ونوه أردوغان أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، "ستكون ثاني أهم اتفاقية تجارية" بالنسبة إلى تركيا، بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار أردوغان إلى أن الانتاج الزراعي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية ووصل إلى 124 مليون طن، من خلال زيادة الدعم المقدم للمزارعين بـ 12 ضعفا.

وأضاف: "نسد عجز الحساب الجاري عبر الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ونقلل من حاجتنا إلى التمويل الخارجي".

ولفت إلى أن حجم الدعم المقدم للمزارعين في بلادنا بلغ 22 مليار ليرة (نحو 2.967 مليار دولار) في 2020.

كما أكد أردوغان أنهم سيدافعون عن حقوق تركيا السيادية في كافة المجالات من "الوطن الأزرق (البحار)" إلى الفضاء السيبراني.

وبخصوص لقاح كورونا أشار أردوغان إلى أن الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني ستصل قبل رأس السنة في حين سيصل لقاح فايزر/ بيونتك الألماني في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف أن تركيا مصممة على تقديم أكثر من لقاح مضاد لكورونا من الإنتاج المحلي للشعب التركي بأسرع وقت ممكن.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخراً، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.