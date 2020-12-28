الدفاع التركية: تحييد 20 إرهابيا خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 20 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك"، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن القوات التركية تواصل مكافحة الإرهاب شمال سوريا، وأرفقت تغريدتها بمشاهد لعملية تحييد الإرهابيين.

وفي تفاصيل عملية اليوم، ذكرت الوزارة في بيان منفصل، أن مسيرات تركية رصدت موقع الإرهابيين والمكان الذي يعتزمون التسلل منه.

وأضاف البيان أن المكان المحدد تم قصفه بالمدفعية، قبل أن تشن القوات الخاصة عملية برية ضد الإرهابيين.

ولفت إلى أن الإرهابيين تم تحييدهم في منطقة "المشيرفة" التي حاولوا منها التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بهذا الصدد، في سوتشي 22 من الشهر ذاته.